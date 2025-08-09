  • 9 августа 20259.08.2025суббота
Тюменцы помогают землякам подготовить детей к школе

Общество, 13:04 09 августа 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Акция "Собери ребенка в школу" продолжается в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области. Неравнодушные горожане, предприниматели, общественники, активисты тюменских первичек приносят школьные ранцы, тетради, канцелярию – все необходимое ребятам к 1 сентября.

В числе первых присоединившихся к доброму делу – активисты ПО № 242. "Данные принадлежности ЕР передаст детям из нуждающихся семей, родным участников СВО, многодетным, ребятам с особенностями здоровья и жителям новых регионов", - рассказал лидер первички Сергей Кудрявцев.

Акция продлится до 31 августа. Внести свой вклад и порадовать будущих школьников могут все желающие. Принести можно новые рюкзаки, пеналы, тетради в косую линейку и клетку с полями, синие ручки, наборы пластилина с дощечками, альбомы для рисования, простые и цветные карандаши, гуашь, медовые акварельные краски, кисти № 3 и 5), точилки, цветную бумагу и картон А4, линейки, белый картон, ластики, клей-карандаш, безопасные ножницы, папки для тетрадей.

Штаб открыт ежедневно с 8 до 20 часов на ул. Водопроводной, 36/3.

Евгения Шевцова

# 1 сентября , благотворительность , школа

