Участникам тюменской школы "diгум" рассказали, как люди изобретали новые языки

Общество, 17:11 08 августа 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ежегодная образовательная программа для учащихся 8−11 классов "diгуманитариум" завершилась в "Олимпийской ребячке" в Тюмени. В проекте приняли участие талантливые школьники области и других регионов России, заранее прошедшие конкурсный отбор, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В первый день участники выбрали для себя четыре образовательных курса, которые посещали в течение всей смены. Кто-то решал на занятиях сложные лингвистические задачи и знакомился с историей развития письменности, другие узнали многое об испанском языке и культуре тех стран, где на нем разговаривают. Школьникам рассказали, как люди создавали новые слова и изобретали новые языки. Вместе с преподавателями они разгадывали старинные тексты, читали на древнегреческом и осваивали безграничные возможности ChatGPT. Отдельная лекция была посвящена шрифту Брайля и правилам взаимодействия с незрячими людьми.

"Важно отметить, что все образовательные проекты "Нового движения" ТюмГУ не ограничиваются целью просто подготовить школьников к экзаменам или каким-то проектным конкурсам, — рассказывает руководитель образовательной программы Школы "diгуманитариум" Ксения Иванова. — И эта школа не стала исключением. У нас было 10 лекций, которые задавали общую системную рамку. Но разброс тем был самым большим, начиная от чтения "Ave Maria" на латыни и заканчивая созданием инструкции для искусственного интеллекта, чтобы нарисовать самого "няшного" котика".

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Последним интеллектуальным заданием для ребят в рамках "diгуманитариума" стала итоговая контрольная работа. Для каждого участника это была возможность продемонстрировать свои знания, полученные в рамках выбранных курсов, а также познакомиться с тем, чем занимались на смене другие школьники.

Напомним, "diгуманитариуму" предшествовал еще один образовательный проект ТюмГУ: учебно-научная школа "diскилс", объединившая ребят из 11 регионов страны, которые пробовали себя в интеллектуальных играх разных форматов. Занятия со школьниками проводили лучшие эксперты, в том числе многократные чемпионы региона по интеллектуальным играм, участники телевизионных шоу федерального и регионального уровня.

# ТюмГУ , школьники

﻿
