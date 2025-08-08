  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Арт-экскурсии и ярмарки проведут на фестивале "Джем" в Тюмени

Общество, 18:18 08 августа 2025

из сообщества "Джем фест | Тюмень" ВКонтакте | Фото: из сообщества "Джем фест | Тюмень" ВКонтакте

Насыщенную программу готовят организаторы городского фестиваля "Джем" в Тюмени. Мероприятие состоится 9 и 10 августа на пешеходной улице Дзержинского, сообщили в городской администрации.

С 17 часов во внутреннем дворе по ул. Володарского, 24 начнется акселератор начинающих предпринимателей на тему "Бухгалтерия и налоги". В это же время стартует арт-экскурсия "Тюменим на Джеме".

С 15 часов на перекрестке улиц Дзержинского и Володарского начнутся творческие мастер-классы от студий "уют.тмн" и "у меня лапки", выступление и мастер-класс по историческим танцам от "Merletto", танцевальный open-air по бачате и сальсе.

На протяжении пешеходного бульвара от Володарского до Хохрякова будет работать ярмарка локальных брендов и мастеров города с продукцией собственного производства, а также интерактивная зона деревянных настольных игр.

Также на 9 августа запланирована работа интерактивной бренд-зоны от тюменского застройщика, караоке от школы вокала, интеллектуальный девичник, выступление группы от музыкального сообщества "Музсходка".

10 августа горожан ждут с 10 часов. В этот день состоятся йога и медитации, детская школа предпринимательства, творческие мастер-классы, детский маркет и настольные игры. В 17 часов на главной сцене фестиваля (ул. Дзержинского, 22) начнется квартирник и музыкальный концерт под открытым небом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# улица Дзержинского , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 08.08.2025И.о ректора ТИУ Юрий Клочков отметил главную ценность “Боевого кадрового резерва”
18:18 08.08.2025Арт-экскурсии и ярмарки проведут на фестивале "Джем" в Тюмени
18:11 08.08.2025Карантин по бешенству животных отменен в селе Новоатьялово Тюменской области
17:56 08.08.20259 августа - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора