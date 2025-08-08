Арт-экскурсии и ярмарки проведут на фестивале "Джем" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Джем фест | Тюмень" ВКонтакте | Фото: из сообщества "Джем фест | Тюмень" ВКонтакте

Насыщенную программу готовят организаторы городского фестиваля "Джем" в Тюмени. Мероприятие состоится 9 и 10 августа на пешеходной улице Дзержинского, сообщили в городской администрации.

С 17 часов во внутреннем дворе по ул. Володарского, 24 начнется акселератор начинающих предпринимателей на тему "Бухгалтерия и налоги". В это же время стартует арт-экскурсия "Тюменим на Джеме".

С 15 часов на перекрестке улиц Дзержинского и Володарского начнутся творческие мастер-классы от студий "уют.тмн" и "у меня лапки", выступление и мастер-класс по историческим танцам от "Merletto", танцевальный open-air по бачате и сальсе.

На протяжении пешеходного бульвара от Володарского до Хохрякова будет работать ярмарка локальных брендов и мастеров города с продукцией собственного производства, а также интерактивная зона деревянных настольных игр.

Также на 9 августа запланирована работа интерактивной бренд-зоны от тюменского застройщика, караоке от школы вокала, интеллектуальный девичник, выступление группы от музыкального сообщества "Музсходка".

10 августа горожан ждут с 10 часов. В этот день состоятся йога и медитации, детская школа предпринимательства, творческие мастер-классы, детский маркет и настольные игры. В 17 часов на главной сцене фестиваля (ул. Дзержинского, 22) начнется квартирник и музыкальный концерт под открытым небом.