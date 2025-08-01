  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер северо-восточный

О порядке получения средств пенсионных накоплений напомнили тюменцам

Экономика, 15:47 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Право на получение пенсионных накоплений имеют работающие граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель осуществлял взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 год. Также накопления доступны женщинам 1957-1966 годов рождения и мужчинам 1953-1966 годов рождения, за которых взносы уплачивались с 2002 по 2004 год, рассказал "Тюменской области сегодня" управляющий Отделения СФР по региону Виталий Левенков.

Также, по его словам, претендовать на накопления могут участники программы государственного софинансирования пенсии и владельцы материнского капитала, направившие средства на накопительную часть пенсии.

Обратиться за выплатой можно за пять лет до выхода на пенсию: для женщин с 55 лет, для мужчины – с 60 лет. При этом существуют три варианта получения средств: единовременная выплата, ежемесячная накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал Госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выплаты , пенсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 10.08.2025Тюменцы могут оплатить имущественные налоги за детей через "Семейный доступ"
15:47 10.08.2025О порядке получения средств пенсионных накоплений напомнили тюменцам
14:48 10.08.2025Тюменцы за полгода потратили более 110 млрд рублей на платные услуги
18:07 08.08.2025В Тюмени водопроводные сети заменили в 19 дворах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора