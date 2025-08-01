О порядке получения средств пенсионных накоплений напомнили тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Право на получение пенсионных накоплений имеют работающие граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель осуществлял взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 год. Также накопления доступны женщинам 1957-1966 годов рождения и мужчинам 1953-1966 годов рождения, за которых взносы уплачивались с 2002 по 2004 год, рассказал "Тюменской области сегодня" управляющий Отделения СФР по региону Виталий Левенков.

Также, по его словам, претендовать на накопления могут участники программы государственного софинансирования пенсии и владельцы материнского капитала, направившие средства на накопительную часть пенсии.

Обратиться за выплатой можно за пять лет до выхода на пенсию: для женщин с 55 лет, для мужчины – с 60 лет. При этом существуют три варианта получения средств: единовременная выплата, ежемесячная накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал Госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ.