Тюменцы поделились впечатлениями о музее "Поезд Победы"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студенты, школьники, педагоги, общественные деятели и горожане побывали в музее "Поезд Победы", который сделал остановку в Тюмени с 8 по 10 августа. Тюменцы поделились своими впечатлениями от посещения вагонов музея и экскурсии.

По словам студентки Тюменского медицинского колледжа Алины, экспозиция позволяет узнать об исторических событиях, о том, что совершили люди, понять, что нужно ценить жизнь.

"Мне как студенту-медику было интересно посмотреть вагон, где находился госпиталь, узнать, какие инструменты были в то время, перевязочный материал. А в целом, в каждом вагоне есть что-то интересное. В последнем, где победа, настроение поднимается, теплота такая, гордость, что все-таки мы победили", - поделилась тюменка.

Понравилась экскурсия и восьмикласснику тюменской школы №62 Тимофею Бараковских. "Я будто сам побывал на фронте, очень реалистично выполнены все постановки. Истории рассказывали замечательно. Больше всего понравился предпоследний вагон, когда уже домой садили, объявили о капитуляции, чудесный вагон, как будто сам вернулся, приятно было увидеть радостные лица", - рассказал тюменский школьник.

Педагог-организатор школы №13 Анастасия Бараковских привела на экскурсию делегацию в составе 12 человек. В их числе выпускники школы, которые с удовольствием посетили выставку.

"Поезд Победы" должны все посетить – это мое личное мнение и мнение ребят. Больше всего мне понравилось, что мы можем прикоснуться к истории. Мой дед воевал, отчасти я знаю, что это такое по его рассказам и дневникам. Каждый вагон передает не только тематику, но передает даже запах, ощущение того места, о чем нам рассказывают. Каждая экспозиция интересная. Понравилось, что все настолько реалистично и звуки, и люди, и предметы, что окунаешься до мурашек в эту атмосферу", - подчеркнула педагог.

Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл на железнодорожный вокзал Тюмени 8 августа. В его составе 10 тематических вагонов, которые погружают в историю Великой Отечественной войны с эффектом полного присутствия. Проект реализуется творческим коллективом "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и ВОД "Волонтеры Победы". За время существования музея, начиная с октября 2020 года, его уже посетили свыше 1,3 млн. человек.

Любовь Голышева