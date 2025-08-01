Более 131 тысячи туристов побывали в Сургутском районе с начала года

Более 131 тысячи туристов побывали в Сургутском районе с начала года. В первые шесть месяцев сюда приезжали гости из самых разных уголков России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Челябинск, Севастополь, а также из других муниципалитетов Югры.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Популярностью пользуются такие туристические локации, как базы отдыха "Ляминские берега" и "Рыбацкий стан", загородный комплекс "Черный лис" и туристический комплекс "Валикас", Тундринский кедровый бор. Для знакомства с традиционным бытом и культурой коренных народов Севера гости посещают этностойбища Кантеровых и Сопочиных. Гостеприимные хозяева знакомят их со своим хозяйством, угощают национальными блюдами и возят на рыбалку.

“В этом году мы представили новый автомобильный межмуниципальный туристический маршрут "По следам первопроходцев". Его уже опробовали гости из Когалыма, Нижневартовска, Москвы, Московской области, других территорий. Маршрут разработан в рамках городской агломерации Сургут – Нефтеюганск. Включает по четыре объекта от Сургутского района и Сургута”, – добавил Андрей Трубецкой.

Муниципалитет представил тропу "ЧелоВечность" и базу "Валикас" на Барсово, деревню Русскинскую с музеем Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова, Арт-парком и площадкой "Йонтех", а также Лянторский хантыйский этнографический музей. В зависимости от выбранных локаций, протяженность маршрута варьируется от 162 до 325 километров. Подробная информация доступна в геонавигационной системе "2ГИС".