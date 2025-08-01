Жителей Тюменской области предупредили о перебоях с телерадиовещанием

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

РТРС проводит плановые профилактические работы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Временное прекращение трансляции 20 цифровых телеканалов, а также вещания радиостанций в населенных пунктах:

- с. Упорово — 11-13 августа с 9 до 17 часов;

- с. Шабаново — 12-14 августа с 09 до 17 часов;

- с. Гагарино — 13-15 августа с 10 до 17 часов.

Отключение вещания для перечисленных выше объектов будет осуществлено в один из указанных дней.

Перерывы в трансляции также ожидаются в Тобольске 12, 18, 20 августа. Здесь специалисты проведут покраску металлоконструкции радиотелевизионной башни.

В зависимости от направления и силы ветра возможен разлет капель краски за пределы огороженного участка (ул. Семена Ремезова, 53а). Филиал РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" рекомендует избегать зоны проведения работ, не оставлять имущество и транспорт в радиусе 150 метров от АМС и по возможности закрыть фасады и окна близлежащих зданий.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф, в мобильном приложении "Телегид".