  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 19..21 С 0 м/с ветер северный

Жителей Тюменской области предупредили о перебоях с телерадиовещанием

Общество, 18:30 11 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

РТРС проводит плановые профилактические работы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Временное прекращение трансляции 20 цифровых телеканалов, а также вещания радиостанций в населенных пунктах:

- с. Упорово — 11-13 августа с 9 до 17 часов;

- с. Шабаново — 12-14 августа с 09 до 17 часов;

- с. Гагарино — 13-15 августа с 10 до 17 часов.

Отключение вещания для перечисленных выше объектов будет осуществлено в один из указанных дней.

Перерывы в трансляции также ожидаются в Тобольске 12, 18, 20 августа. Здесь специалисты проведут покраску металлоконструкции радиотелевизионной башни.

В зависимости от направления и силы ветра возможен разлет капель краски за пределы огороженного участка (ул. Семена Ремезова, 53а). Филиал РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" рекомендует избегать зоны проведения работ, не оставлять имущество и транспорт в радиусе 150 метров от АМС и по возможности закрыть фасады и окна близлежащих зданий.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф, в мобильном приложении "Телегид".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# телевидение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:05 11.08.2025Первая туристическая конференция "Таёжные нити" пройдет в Тюменской области
19:59 11.08.2025Жители Тюмени смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей
19:03 11.08.2025В Заводоуковске реставрируют водонапорную башню
18:42 11.08.2025Сбор гумпомощи для жителей Курской области продолжается в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора