Жителей Тюменской области предупредили о перебоях с телерадиовещанием
РТРС проводит плановые профилактические работы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Временное прекращение трансляции 20 цифровых телеканалов, а также вещания радиостанций в населенных пунктах:
- с. Упорово — 11-13 августа с 9 до 17 часов;
- с. Шабаново — 12-14 августа с 09 до 17 часов;
- с. Гагарино — 13-15 августа с 10 до 17 часов.
Отключение вещания для перечисленных выше объектов будет осуществлено в один из указанных дней.
Перерывы в трансляции также ожидаются в Тобольске 12, 18, 20 августа. Здесь специалисты проведут покраску металлоконструкции радиотелевизионной башни.
В зависимости от направления и силы ветра возможен разлет капель краски за пределы огороженного участка (ул. Семена Ремезова, 53а). Филиал РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" рекомендует избегать зоны проведения работ, не оставлять имущество и транспорт в радиусе 150 метров от АМС и по возможности закрыть фасады и окна близлежащих зданий.
Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф, в мобильном приложении "Телегид".