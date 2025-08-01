  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
Сбор гумпомощи для жителей Курской области продолжается в Тюменской области

Общество, 18:42 11 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тюмени поддержать курян можно по нескольким адресам. Вещи можно оставить в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216). Часы работы: понедельник-пятница с 9 до 17 часов, обед 12 до 13 часов. Телефон: 8-908-866-47-40. В региональном штабе #МЫВМЕСТЕ (ул. Челюскинцев, 46, каб. 301) необходимое готовы принять с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Телефон: 29-03-01.

В других муниципалитетах сбор помощи ведется в территориальных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.

Жители Курской области нуждаются в фасовочных пакетах (30х40); стретч-пленке; пакетах-майках; скотче; одноразовой посуде (стаканчики пластиковые и бумажные), бритвенных станках, влажных салфетках (упаковка от 60 до 120 шт.), зубной пасте и щетках, мыле, предметах женской гигиены, шампунях.

В центре "Семья" открыт благотворительный счет для оказания помощи военным госпиталям. Перечисления можно произвести по реквизитам.

# гуманитарная помощь , сбор

