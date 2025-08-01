  • 13 августа 202513.08.2025среда
Тюменских ветеранов СВО приглашают на второй сезон форума “Своя культура”

Общество, 18:07 13 августа 2025

Инна Пахомова, ИА “Тюменская линия” | Фото: Инна Пахомова, ИА “Тюменская линия”

Заявочная кампания на второй сезон творческого форума для ветеранов спецоперации "СВОя культура" стартует в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Форум пройдет в Тюмени с 24 по 27 сентября. Подать заявку на участие можно до 1 сентября.

Ветераны спецоперации пройдут интенсивы по различным направлениям искусства под руководством опытных кураторов и ведущих деятелей культуры и искусства. Участники получат знания и навыки, которые помогут им в дальнейшем самовыражении и реализации творческих проектов.

Творческие мастерские охватят направления: литература, вокал, изобразительное искусство, инструментальное искусство (баян/гитара).

Первый сезон форума состоялся в марте. Его торжественным завершением стала творческая гостиная, где участники исполнили лучшие номера совместно с наставниками.

Организатор форума – департамент культуры Тюменской области совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества".

