  • 19 августа 202519.08.2025вторник
  • USD80,4256
    EUR94,0884
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер южный

Для волонтеров "Чистых игр" проведут двухдневную стажировку

Общество, 08:29 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатная очная стажировка по "Чистым играм" для волонтеров пройдет в тюменской молодёжной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56/2) 23 и 24 августа.

"Стажировка организована для общественных активистов, волонтеров, лидеров мнений, представителей экосообществ, бизнеса, госучреждений, а также для всех, кто болеет за экологию окружающей среды и готов активно ее улучшать. Два очных дня, два эксперта, модератор и целая команда "Чистых игр". Еще будет раздаточный материал для теории и практики", - рассказали в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:42 19.08.2025Ко Дню флага в России стартовала акция #ПодОднимФлагом
09:20 19.08.2025Команда Тюменской области станет участником первого этапа "Битвы роботов"
09:09 19.08.2025Тюменцев приглашают на показ уличной моды в "Подземку"
08:58 19.08.2025Аллея Первых может появиться на проезде Геологоразведчиков в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора