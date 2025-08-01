Для волонтеров "Чистых игр" проведут двухдневную стажировку
Бесплатная очная стажировка по "Чистым играм" для волонтеров пройдет в тюменской молодёжной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56/2) 23 и 24 августа.
"Стажировка организована для общественных активистов, волонтеров, лидеров мнений, представителей экосообществ, бизнеса, госучреждений, а также для всех, кто болеет за экологию окружающей среды и готов активно ее улучшать. Два очных дня, два эксперта, модератор и целая команда "Чистых игр". Еще будет раздаточный материал для теории и практики", - рассказали в городском департаменте по спорту и молодежной политике.
Регистрация по ссылке.