Время на переналадку оборудования сократят на птицефабрике под Тюменью
Время на переналадку оборудования сократят на предприятии "ПРОДО Тюменский бройлер" по бережливым технологиям. Коллектив прошел обучение по федеральному проекту "Производительность труда" программы "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает компания.
"Цель на ближайшее время - сократить время на переналадку оборудования и другие технологические процессы, в среднем, на 30 процентов. При наличии двух квалифицированных тренеров внутри предприятия, достичь таких показателей будет гораздо проще", - отметил директор "ПРОДО Тюменский бройлер" Алексей Кискинбаев.
Такими тренерами стали начальник управления качества Алена Груздева и начальник цеха убоя Дарья Тюменцева, которые после обучения получили сертификаты по бережливому производству.