Время на переналадку оборудования сократят на птицефабрике под Тюменью

Экономика, 15:57 18 августа 2025

"ПРОДО Тюменский бройлер" | Фото: "ПРОДО Тюменский бройлер"

Время на переналадку оборудования сократят на предприятии "ПРОДО Тюменский бройлер" по бережливым технологиям. Коллектив прошел обучение по федеральному проекту "Производительность труда" программы "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает компания.

"Цель на ближайшее время - сократить время на переналадку оборудования и другие технологические процессы, в среднем, на 30 процентов. При наличии двух квалифицированных тренеров внутри предприятия, достичь таких показателей будет гораздо проще", - отметил директор "ПРОДО Тюменский бройлер" Алексей Кискинбаев.

Такими тренерами стали начальник управления качества Алена Груздева и начальник цеха убоя Дарья Тюменцева, которые после обучения получили сертификаты по бережливому производству.

"ПРОДО Тюменский бройлер" | Фото: "ПРОДО Тюменский бройлер"

