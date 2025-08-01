  • 19 августа 202519.08.2025вторник
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом

Общество, 17:36 19 августа 2025

МегаФон | Фото: МегаФон

МегаФон запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в МегаФоне и перенести на неё "копию" своего действующего тарифа.

Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. Это первое и абсолютно уникальное предложение на телеком-рынке.

Перейти в сеть МегаФона со своим привычным тарифом абоненты других операторов мобильной связи могут, зарегистрировав новую сим-карту или оформив переход по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера), при этом перенести на неё базовые условия своего текущего тарифа — абонентская плата, пакеты минут, гигабайт и смс — даже если аналогичного нет среди предложений МегаФона.

Кроме того, бесплатно в тарифе будут доступны восемь МегаСил на выбор, добавление номера в МегаСемью и виртуальный ассистент Ева.

Чтобы оформить процедуру перехода, достаточно зайти на страницу услуги на сайте МегаФона и загрузить скриншот имеющегося тарифа.

После верификации тарифного плана клиент сможет получить промокод, который нужно будет ввести в поле "У меня есть промокод" или показать сотруднику в салоне при оформлении сим-карты офлайн.

"Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в МегаФон можно перенести ещё и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать её условия", — говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Услугой могут воспользоваться также действующие абоненты МегаФона. К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести ещё одну сим-карту. Оформить перенос можно через мобильное приложение, перейдя в раздел "Мой тариф".

Услуга предоставляется бесплатно и доступна действующим и новым клиентам МегаФона по всей стране.

