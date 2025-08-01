  • 22 августа 202522.08.2025пятница
  • USD80,2548
    EUR93,5049
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер северо-западный

Коммунальные службы обеспечат безопасность и комфорт голосования на избирательных участках

Общество, 18:47 21 августа 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Готовность объектов электроэнергетики и коммунального хозяйства к единому дню голосования и Дню знаний обсудили участники заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

"Дни очень ответственные. Большая просьба выполнить все запланированные вами мероприятия и на деле обеспечить безопасность снабжения ресурсами ответственных потребителей в эти дни", - сказал заместитель губернатор Тюменской области, руководитель Штаба Павел Перевалов.

Адреса избирательных участков департамент ЖКХ Тюменской области направил ранее.

С докладами выступили представители АО "Россети Тюмень", АО "СУЭНКО" и ООО "Тюмень Водоканал". Специалисты предприятий провели профилактический осмотр сетей, к которым подключены объекты.

С 1 по 15 сентября в Тюменской области будет введен запрет на плановые переключения и ремонтные работы на данных сетях. Организован усиленный контроль, назначены оперативные дежурные. Сформированы ремонтные бригады и необходимый запас материалов.

В Единый день голосования в регионе будут действовать 722 избирательных участка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выборы , единый день голосования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:18 21.08.2025Тюменцев приглашают на выставку "Сибирский махровый ковер"
20:12 21.08.2025Владимир Чейметов оценил развитие животноводства в Юргинском округе
19:42 21.08.2025Пункт приема гуманитарной помощи открыт в ТюмГУ
19:41 21.08.2025В День флага России юным жителям Тюменской области вручат первые паспорта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора