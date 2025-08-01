Коммунальные службы обеспечат безопасность и комфорт голосования на избирательных участках
Готовность объектов электроэнергетики и коммунального хозяйства к единому дню голосования и Дню знаний обсудили участники заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.
"Дни очень ответственные. Большая просьба выполнить все запланированные вами мероприятия и на деле обеспечить безопасность снабжения ресурсами ответственных потребителей в эти дни", - сказал заместитель губернатор Тюменской области, руководитель Штаба Павел Перевалов.
Адреса избирательных участков департамент ЖКХ Тюменской области направил ранее.
С докладами выступили представители АО "Россети Тюмень", АО "СУЭНКО" и ООО "Тюмень Водоканал". Специалисты предприятий провели профилактический осмотр сетей, к которым подключены объекты.
С 1 по 15 сентября в Тюменской области будет введен запрет на плановые переключения и ремонтные работы на данных сетях. Организован усиленный контроль, назначены оперативные дежурные. Сформированы ремонтные бригады и необходимый запас материалов.
В Единый день голосования в регионе будут действовать 722 избирательных участка.