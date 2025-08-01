  • 23 августа 202523.08.2025суббота
Тюменские самбисты отработали навыки спасения утопающих

Общество, 18:16 22 августа 2025

Федерация самбо Тюменской области | Фото: Федерация самбо Тюменской области

Спортсмены Тюменского областного центра самбо "Победа" и клуба "Самбо-72" приняли участие в учениях по спасению утопающих — совместно с ГИМС МЧС и специалистами скорой медицинской помощи.

На городском пляже озера Круглое они отработали реакцию при чрезвычайном происшествии на воде, технику спасения пострадавшего, использование спасательных средств и командную работу в условиях жесткой нехватки времени. Сразу после медики провели для ребят мастер-класс по первой медицинской помощи.

"Потому что настоящий боец — это не только сильный, но и готовый помочь. Самбо учит дисциплине, силе и ответственности. А теперь — ещё и спасать жизни", - рассказали в федерации самбо Тюменской области.

