Тюменские студенты нарисовали государственную символику на окнах в честь Дня флага России

Общество, 16:49 22 августа 2025

пресс-служба Студенческого центра Тюменской области | Фото: пресс-служба Студенческого центра Тюменской области

Студенты-активисты присоединились ко Всероссийской акции "#ОкнаРоссии", которая проходит в День флага России 22 августа. Ребята изобразили на окне Студенческого совета Тюменской области государственную символику.

"Это возможность проявить свою гражданскую позицию. Такие мероприятия играют важную роль в воспитании патриотизма и чувства гордости за свою страну у молодого поколения", — поделилась куратор Студенческого совета региона, руководитель студцентра Тюменской области Екатерина Гагарина.

﻿

Напомним, ранее на набережной Тюмени состоялось праздничное шествие, в котором приняли участие 80 человек, среди которых были представители "Молодой гвардии", прокуратуры Тюменской области, Росгвардии, управлений Федеральных служб исполнения наказаний и судебных приставов.

