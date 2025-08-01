Тюмень объединилась в праздничном шествии в День флага

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабное патриотическое мероприятие – шествие в честь Дня Государственного флага – началось в Тюмени у Конторы параходства и завершилось на мосту Влюбленных водружением триколора на верхний пилон сооружения 22 августа. Событие традиционно организовали активисты "Молодой гвардии", акция проводится уже более 10 лет.

В шествии приняли участие 80 человек, среди которых были представители "Молодой гвардии", прокуратуры Тюменской области, Росгвардии, управлений Федеральных служб исполнения наказаний и судебных приставов. Примечательно, что к событию активно присоединялись горожане прямо на набережной, делая мероприятие по-настоящему массовым.

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы отметить важный для нашей страны праздник — День Государственного флага Российской Федерации. Наша ежегодная акция — праздничное шествие с государственными флагами — символизирует единство нашей страны и рост патриотического духа у народа", — отметила заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Ангелина Лупушор.

Особое внимание привлекло участие многодетной семьи Перовых, воспитывающей пятерых детей. Глава семейства Андрей, сотрудник УФСИН России по Тюменской области, подчеркнул значимость праздника: "Флаг России — это символ государства наряду с другими символами. Наша с супругой задача как родителей — приобщать детей к патриотическим мероприятиям, учить любви к родине, личным примером показывать, как это важно".

Акция проводится уже более 10 лет, и с каждым годом количество участников растет. В прошлом году в шествии приняли участие около 150 человек. Семья Перовых, пришедшая на праздник почти в полном составе, стала ярким примером того, как патриотическое воспитание передается из поколения в поколение.

