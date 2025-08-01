  • 22 августа 202522.08.2025пятница
  • USD80,2548
    EUR93,5049
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюмень объединилась в праздничном шествии в День флага

Общество, 14:59 22 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабное патриотическое мероприятие – шествие в честь Дня Государственного флага – началось в Тюмени у Конторы параходства и завершилось на мосту Влюбленных водружением триколора на верхний пилон сооружения 22 августа. Событие традиционно организовали активисты "Молодой гвардии", акция проводится уже более 10 лет.

﻿

В шествии приняли участие 80 человек, среди которых были представители "Молодой гвардии", прокуратуры Тюменской области, Росгвардии, управлений Федеральных служб исполнения наказаний и судебных приставов. Примечательно, что к событию активно присоединялись горожане прямо на набережной, делая мероприятие по-настоящему массовым.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы отметить важный для нашей страны праздник — День Государственного флага Российской Федерации. Наша ежегодная акция — праздничное шествие с государственными флагами — символизирует единство нашей страны и рост патриотического духа у народа", — отметила заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Ангелина Лупушор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое внимание привлекло участие многодетной семьи Перовых, воспитывающей пятерых детей. Глава семейства Андрей, сотрудник УФСИН России по Тюменской области, подчеркнул значимость праздника: "Флаг России — это символ государства наряду с другими символами. Наша с супругой задача как родителей — приобщать детей к патриотическим мероприятиям, учить любви к родине, личным примером показывать, как это важно".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция проводится уже более 10 лет, и с каждым годом количество участников растет. В прошлом году в шествии приняли участие около 150 человек. Семья Перовых, пришедшая на праздник почти в полном составе, стала ярким примером того, как патриотическое воспитание передается из поколения в поколение.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День флага , Молодая гвардия , мост Влюбленных

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 22.08.2025Тюменские музеи вошли в рейтинг России и ближнего зарубежья
16:49 22.08.2025Тюменские студенты нарисовали государственную символику на окнах в честь Дня флага России
16:38 22.08.2025В четырех городах Тюменской области работают 180 общедоступных Wi-Fi-точек
16:27 22.08.2025Книги ТюмГУ-Press представят на международном фестивале "Красная строка" в Екатеринбурге 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора