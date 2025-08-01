Учебники по русскому языку передали из Тюменской области для 40 школ Краснодонского округа

Учебники по русскому языку для пятых-девятых классов передали из Тюменской области для 40 школ Краснодонского округа. Пособия уже выдали представителям учебных заведений. Об этом сообщается на ресурсе "Тюмень - Краснодон".

"Учебники, по которым мы учились раньше, не соответствовали федеральным стандартам, в отличие от новых. В них материал подобран так, что удобно и ребёнку, и учителю. Учитываются возрастные особенности школьников. Мы сердечно благодарим наших шефов за новую учебную литературу", - рассказала начальник отдела управления образования по Краснодонскому и Лутугинскому муниципальным округам Минобрнауки ЛНР Елена Чигридова.

Отметим, в начале прошлого учебного года шеф-регион Тюменская область передал краснодонским школам новые учебники истории для 10-х и 11-х классов.