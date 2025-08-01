Медучреждение построят в Краснодоне по соглашению с Тюменской областью

| Фото: глава Краснодонского округа Сергей Козенко | Фото: глава Краснодонского округа Сергей Козенко

Современное патологоанатомическое отделение построит компания из Тюменской области в Краснодоне. Специальный инфраструктурный проект имеет важное значение для улучшения условий труда медиков, качества диагностики, что напрямую отражается на уровне медицинской помощи.

Как сообщил глава Краснодонского округа Сергей Козенко, площадь нового корпуса превысит 800 кв. м. Объект оснастят необходимым оборудованием и создадут все условия для специалистов.

Работы выполняет подрядная организация "СТИЛЛ". Строители уже приступили к формированию основания здания. Выполняется обвязка арматуры для подпорной стены, в траншею уложили ФБС-блоки для создания прочного фундамента будущего отделения.