ФМШ Тюменской области вошла в топ-пять лучших школ России 

Общество, 20:24 26 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников вошла Физико-математическая школа Тюменской области. Она заняла пятое место, сохранив позицию прошлого года, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Подготовило списки лучших школ агентство "РАЭКС-Аналитика". Рейтинг составлен на основе данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны.

