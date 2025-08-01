  • 27 августа 202527.08.2025среда
  • USD80,5268
    EUR93,3684
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

Акция по безопасности молодежи на дорогах проходит в Тюменской области

Общество, 12:15 27 августа 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Акцию по безопасности молодежи на дорогах проводят в Тюменской области. С начала года в авариях погибли 64 тюменца в возрасте от 14 до 25 лет, что составляет 60 % от всех летальных случаев при дорожно-транспортных происшествиях, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Большинство из них погибли, будучи водителями или пассажирами транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции призывают молодежь к правильному поведению на дорогах. Необходимо выбирать безопасную скорость в пути, не управлять автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков, не садиться за руль, не имея права управления транспортом", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В ходе информационной социальной кампании "#МолодежьНеНарушает" организаторы разместят в социальных сетях видео. В роликах известные спортсмены, волонтеры, общественники призывают молодежь соблюдать правила дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области , дорожная безопасность , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:59 27.08.2025Надземный переход у железнодорожного вокзала Тюмени закроют на ремонт до 29 сентября
12:37 27.08.202576 случаев клещевого боррелиоза зарегистрировано в Тюменской области
12:26 27.08.2025Молодежь ДНР перенимает опыт тюменских организаций
12:15 27.08.2025Акция по безопасности молодежи на дорогах проходит в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора