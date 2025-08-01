Акция по безопасности молодежи на дорогах проходит в Тюменской области

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Акцию по безопасности молодежи на дорогах проводят в Тюменской области. С начала года в авариях погибли 64 тюменца в возрасте от 14 до 25 лет, что составляет 60 % от всех летальных случаев при дорожно-транспортных происшествиях, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Большинство из них погибли, будучи водителями или пассажирами транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции призывают молодежь к правильному поведению на дорогах. Необходимо выбирать безопасную скорость в пути, не управлять автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков, не садиться за руль, не имея права управления транспортом", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В ходе информационной социальной кампании "#МолодежьНеНарушает" организаторы разместят в социальных сетях видео. В роликах известные спортсмены, волонтеры, общественники призывают молодежь соблюдать правила дорожного движения.