76 случаев клещевого боррелиоза зарегистрировано в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

76 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 34 – клещевым энцефалитом, зарегистрировано в Тюменской области с начала эпидсезона. Заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита, поэтому своевременно получили иммуноглобулин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 25 августа в медицинские организации Тюменской области по поводу присасывания клещей обратились 12 тыс. 835 человек, из них 2 тыс. 297 - дети до 14 лет. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавшие.

Специалисты напоминают, что вакцинация остается наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита. В регионе вакцинированы и ревакцинированы против клещевого вирусного энцефалита 133 тыс. 412 человек, из них 43 тыс. 657 детей до 14 лет.