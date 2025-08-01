  • 27 августа 202527.08.2025среда
Короткое замыкание - наиболее частая причина пожаров в жилых домах Тюменской области

Общество, 16:49 27 августа 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

872 пожара зарегистрировано в жилом секторе Тюменской области с начала года. 521 пожар, где погибло 20 человек и еще 38 получили травмы, связан с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Статистика говорит о том, что это основная причина возникновения пожаров в жилье, сообщает МЧС России по региону.

"Поэтому наша общая задача - предостеречь граждан, обратить их внимание к вопросам безопасности", - рассказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы "Тюменский" Карина Григорьева.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Отметим, что 27 августа в селе Мальково прошел профилактический рейд, направленный на предупреждение пожаров в жилом секторе. Сотрудники МЧС России и представители администрации муниципального образования провели беседы с местными жителями, напомнили о необходимости следить за электрохозяйством.

Специалисты осмотрели частные домовладения, дали рекомендации собственникам, а многодетным семьям вручили автономные дымовые пожарные извещатели, которые способны предупредить о начинающемся возгорании.

