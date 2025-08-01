  • 30 августа 202530.08.2025суббота
Ялуторовчан приглашают провести последние дни лета на коньках

Общество, 19:18 29 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовое катание на коньках пройдет в спортивном комплексе им. В.Ф. Альфера в Ялуторовске 30 и 31 августа, сообщает городская администрация.

Всех желающих провести последние дни лета на льду ждут в субботу в 18 часов 45 минут, в воскресенье - в 13 часов и 17 часов 30 минут.

Подробности по тел. 8 (34535) 2-20-59. Возрастное ограниение: 3+.

# коньки

