Александр Моор подвел итоги соревнований Кубка полпреда

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В Тюмени подошёл к концу последний соревновательный день Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Заключительный этап подарил новые победы тюменской сборной, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Наша команда стала победителем в футбольном турнире. В настольном теннисе тюменские спортсмены завоевали медали всех достоинств. Так, золото у Героя России Рустама Сайфуллина. Сразу три медали – золото, серебро и две бронзы – достались нашим пловцам. Есть призовые места и в пара-боксе. Серебро у участника проекта "Боевой кадровый резерв" Александра Бортникова", - отметил глава региона.

Александр Моор добавил, что 30 сентября состоится торжественное закрытие соревнований, которые подарили тюменцам немало эмоций и поводов для гордости.