Александр Моор ознакомился с новым домом тюменского отделения "Союза женщин России"

22:03 18 декабря 2025

соцсети губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: соцсети губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомился с домом тюменского отделения "Союза женщин России". Под их чутким руководством старинный особняк в историческом центре города получил новое предназначение, отметил он в своих социальных сетях.

"Там уютно и красиво. Как и везде, где всё создано заботливыми руками наших женщин. Региональное отделение "Союза женщин России" – наш давний и надёжный партнёр. Активистки движения организуют просветительские мероприятия, ведут огромную работу по поддержке участников спецоперации и членов их семей", - добавил Александр Моор.

соцсети губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: соцсети губернатора Тюменской области Александра Моора

Силами тюменского "Союза женщин России" в этом году было отправлено в зону СВО и пострадавшие приграничные регионы 150 партий гуманитарного груза. Большое внимание уделяется подшефному Краснодону, помощи госпиталям в ЛНР, детским домам в ДНР и Запорожской области.

Важный для региона проект – "СВОя семья". Он помогает семьям подготовиться к возвращению бойцов со спецоперации и пройти первый, самый непростой этап адаптации.

"Благодарю всех представительниц тюменского "Союза женщин России" за труд, тепло и поддержку. Желаю успеха во всех делах. С новосельем!" - подытожил губернатор.

# Александр Моор , Союз женщин России

