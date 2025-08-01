На интенсив от театра-студии "Свобода" приглашают тюменскую молодежь
Бесплатный двухмесячный интенсив "Я в кубе" от театра-студии "Свобода" стартует в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 7 сентября. К участию приглашают горожан от 15 до 25 лет.
В программе интенсива занятия на развитие актерских способностей, ораторского мастерства, работа над телесными зажимами и движением в пространстве, работа перед камерой, игры для развития коммуникации и сплочения команды.
Узнать подробности и записаться на интенсив можно в сообществе информационно-библиотечного центра ВКонтакте. Количество мест ограничено.
Возрастное ограничение: 16+.