Новый кинозал откроют в Казанском районе по федеральной программе

Общество, 13:09 02 сентября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Новый кинозал откроют в Казанском районе Тюменской области до конца 2025 года. Поселок Новоселезнево попал число населенных пунктов по итогам отбора на создание кинозалов в малых территориях с населением до 50 тысяч человек. Итоги объявил Российский фонд кино, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Всего кинозалы появятся в 41 населенном пункте в 21 регионе страны. Они получат до 3 млн рублей на приобретение современного проекционного, звукового оборудования и модернизацию зрительных залов.

В Казанском районе финансовую поддержку в рамках нацпроекта "Семья" получит АУ "КРСТО "ДОСУГ".

"В этом году возможность открытия кинозалов появилась в самых маленьких населённых пунктах. Финансирование будет направлено победителю на покупку современного оборудования – мультимедийного проектора, киноэкрана, акустической системы. В нашем регионе жители такого небольшого посёлка как Новоселезнево смогут смотреть новинки кинопроката в родном селе", – отметил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

В регионе 17 кинозалов, переоборудованных за счет субсидий "Фонда кино". В 2025 году в них прошло 3 тыс. 225 кинопоказов, на которых побывали почти 25 тысяч зрителей.

Казанский район , кинозал

