Прием заявок на детский конкурс "Моя ИТ-идея" стартовал в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на детский региональный конкурс инновационных идей в ИТ-сфере "Моя ИТ-идея" стартовал в Тюменской области. До 5 октября включительно заявить о себе могут ребята в возрасте от 6 до 11 лет, сообщили в региональном департаменте информатизации.

Конкурс призван развивать интерес к ИКТ у детей, находить и продвигать инновационные и творческие ИТ-идеи, поддерживать талантливых ребят. Юным участникам предлагают разработать программы, приложения, устройства или сервисы на тему "Тюменская область — область будущего" и предложить решения для повышения качества жизни в регионе.

Победителей определят в двух возрастных категориях - от 6 до 8 лет и от 9 до 11 лет. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде до трех человек.

Прием заявок ведется через электронную форму на официальном сайте.

Отметим, в прошлом году победил проект "Доступный город", автором которого выступила Алешкова Елизавета, и игра "Я приведу тебя в музей!" — Амира Файзуллина.