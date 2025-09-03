  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер юго-восточный

Прием заявок на детский конкурс "Моя ИТ-идея" стартовал в Тюменской области

Общество, 08:14 03 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на детский региональный конкурс инновационных идей в ИТ-сфере "Моя ИТ-идея" стартовал в Тюменской области. До 5 октября включительно заявить о себе могут ребята в возрасте от 6 до 11 лет, сообщили в региональном департаменте информатизации.

Конкурс призван развивать интерес к ИКТ у детей, находить и продвигать инновационные и творческие ИТ-идеи, поддерживать талантливых ребят. Юным участникам предлагают разработать программы, приложения, устройства или сервисы на тему "Тюменская область — область будущего" и предложить решения для повышения качества жизни в регионе.

Победителей определят в двух возрастных категориях - от 6 до 8 лет и от 9 до 11 лет. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде до трех человек.

Прием заявок ведется через электронную форму на официальном сайте.

Отметим, в прошлом году победил проект "Доступный город", автором которого выступила Алешкова Елизавета, и игра "Я приведу тебя в музей!" — Амира Файзуллина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# информационные технологии , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:14 03.09.2025Прием заявок на детский конкурс "Моя ИТ-идея" стартовал в Тюменской области
08:05 03.09.2025Тюменская филармония проведет ярмарку абонементов
20:30 02.09.2025Навыки по оказанию первой помощи продемонстрируют тюменцы на конкурсе
19:46 02.09.2025Тюменских педагогов приглашают на Всероссийские педагогические чтения

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора