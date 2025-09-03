Минобороны России запустило проект "Японский рейх" пал следом за германским"

фото Минобороны фото Минобороны

Минобороны России запустило новый мультимедийный проект "Японский рейх" пал следом за германским", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ, раскрывающих эпизоды последних дней Второй мировой войны и вкладе Красной Армии в Победу над Японией в 1945 году.

"Наличие на дальневосточных границах Советского Союза мощной сухопутной группировки вооруженных сил Японии вынуждало Ставку Верховного Главнокомандования с 1941 года задействовать здесь значительные силы и средства…", - отмечено в сообщении.

В случае нападения японских войск Ставка Верховного Главнокомандования Советского Союза отдавала четкие директивы: необходимо было упорной обороной не допустить противника на территорию СССР, удерживать остров Сахалин, Камчатку и побережье Тихого океана, а также наносить удары по вражеским аэродромам и базам.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования от 16 марта 1942 года предписывала "в случае внезапного нападения японских вооруженных сил на войска Дальневосточного фронта упорной обороной не допустить противника на территорию СССР на Благовещенском, Приханкайском и Приморском направлениях. Прочно удерживать остров Сахалин, Камчатку, побережья Тихого океана и Охотского моря".

80 лет назад, после разгрома нацистской Германии в мае 1945 года, Япония продолжала войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отвергнув требование о безоговорочной капитуляции, страна восходящего солнца держала у границ СССР мощную группировку войск – Квантунскую армию.

Советское командование в течение мая – начала августа 1945 года перебросило с запада на Дальний Восток часть высвободившихся после капитуляции Германии войск и техники.

9 августа 1945 года Советский Союз, выполняя союзнические обязательства, начал масштабное наступление в Маньчжурии. Несмотря на укрепленные районы и сложную местность, наши войска стремительно разгромили японские силы. К 20 августа основные группировки противника были окружены и капитулировали. Были освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова.

Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся шесть лет – с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, было втянуто 61 государство с населением 1,7 млрд человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 млн человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 млн своих граждан.