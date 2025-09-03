С развитием креативных индустрий познакомились тюменские депутаты

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Требования к креативным кластерам, чтобы ими могли становиться и городские пространства, в настоящее время прорабатываются при непосредственном участии Тюмени. Об этом рассказал депутатам городской думы генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Тюмень - один из лидеров развития креативных индустрий в нашей стране в целом, - отметил он. – Неслучайно именно наши практики легли в основу регионального стандарта развития креативных индустрий, который уже внедряют более 60 регионов".

По его словам, сегодня город стал площадкой возможностей для тех, кто создаёт новые местные бренды, разрабатывает игрушки, одежду или развивает гастрономию. При этом необходимо наращивать обороты, а также искать новые перспективные сферы поддержки.

"И без участия городской думы делать это просто невозможно, потому что это большой, развивающийся механизм. Здорово, что депутаты уделяют пристальное внимание развитию креативных индустрий в нашем городе", - подчеркнул Алексей Краев.

На примере пешеходной улицы Дзержинского Алексей Краев показал народным избранникам, как общественное пространство функционально работает именно как кластер - не просто место, креативных деятелей, а есть система управления процессами.

"Это большой и сложный объект. Есть управа и служба заказчика, которые следят за чистотой и благоустройством. Встаёт вопрос, а кто же занимается событийной частью, маркетинговым продвижением этой улицы? Вот эту функцию несут продюсеры. И сейчас на уровне Минстроя обсуждается появление официального термина "Продюсер развития городских территорий", - добавил он.

"Нам было интересно познакомиться с деятельностью агентства креативных индустрий, - поделилась председатель городской думы Светлана Иванова. - Результатом этой встречи, наверное, будет история, когда мы рассмотрим данный вопрос на заседаниях комиссии и, возможно, на заседании думы. Потому что от коллег-депутатов уже поступили предложения изучить эту тему более подробно".

Она подчеркнула также, что очень важно знать, как развивается областная столица. "А в области креативных индустрий наш город на уровне Российской Федерации является одним из лидеров. Мы лучшие в этой теме. Нам есть что рассказывать, есть чем делиться. А главное, что наше агентство, действительно поддерживает предпринимательское сообщество и поддерживает те индустрии, которые сегодня нужно поддерживать, продвигать и помогать. Поэтому я от лица депутатского корпуса желаю им удачи и развития".

Николай Ступников