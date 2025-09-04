  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
Средняя урожайность зерновых в Казанском округе достигла 28,7 центнера с гектара

Экономика, 11:41 04 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28,7 центнера с гектара составляет средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Казанском округе. Аграрии обмолотили более 14 тыс. га, это 27 % от плана, сообщает администрация муниципалитета.

Валовой сбор уже достиг 40 тыс. 698 тонн. Пшеницу собрали с 5 тыс. 581 га, ячмень – 4 тыс. 574 га, горох – 2 тыс. 666 га, овес – 1 тыс. 373 га. Наибольшая урожайность получена по ячменю – 33 центнера с гектара.

Лидерами уборочной кампании являются агропредприятия "Покровское", "Агросервис", "Агрокомплекс Маяк".

Аграрии подготовили 4,5 тыс. гектаров почвы под будущий урожай.

# АПК , Казанский район , уборочная кампания

﻿
