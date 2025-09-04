Тюменские ученые предложили способ фильтрации сточных вод для Тульского водоканала

Проблему железосодержащих осадков на станциях водоподготовки подземных вод Тульского водоканала обсудили с представителями предприятия заведующий лаборатории устойчивых водных ресурсов Тюменского индустриального университета Лев Максимов и инженер Михаил Тюльков.

"В результате работы группы было внесено предложение масштабировать на территорию Тульской области технологический проект "S.M.Art metals", который уже реализуется в Тюмени при поддержке АНО "Агентство инноваций" на базе ТИУ. Адаптация результатов технологического проекта, в том числе внедрения переработки железосодержащего осадка в конечную продукцию возможны в течении 6 месяцев совместно с НОЦ "ТулаТех". Также мы обсудили возможность интеграции проекта в Тульский научно-исследовательский кластер "Композитная долина". Считаю, что межрегиональная кооперация между научно-образовательными и университетами способна создать результат, имеющий международную значимость, а значит, и экспортную ценность", - рассказал Лев Максимов.

Обсуждение проблем водных ресурсов прошло в Туле в рамках Десятилетия науки и технологий.