  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер восточный

Тюменские ученые предложили способ фильтрации сточных вод для Тульского водоканала

Общество, 17:34 04 сентября 2025

ТИУ

Проблему железосодержащих осадков на станциях водоподготовки подземных вод Тульского водоканала обсудили с представителями предприятия заведующий лаборатории устойчивых водных ресурсов Тюменского индустриального университета Лев Максимов и инженер Михаил Тюльков.

"В результате работы группы было внесено предложение масштабировать на территорию Тульской области технологический проект "S.M.Art metals", который уже реализуется в Тюмени при поддержке АНО "Агентство инноваций" на базе ТИУ. Адаптация результатов технологического проекта, в том числе внедрения переработки железосодержащего осадка в конечную продукцию возможны в течении 6 месяцев совместно с НОЦ "ТулаТех". Также мы обсудили возможность интеграции проекта в Тульский научно-исследовательский кластер "Композитная долина". Считаю, что межрегиональная кооперация между научно-образовательными и университетами способна создать результат, имеющий международную значимость, а значит, и экспортную ценность", - рассказал Лев Максимов.

Обсуждение проблем водных ресурсов прошло в Туле в рамках Десятилетия науки и технологий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 04.09.2025Учения в аквапарке и гостиничном комплексе провели пожарные в Тюмени
18:07 04.09.2025Три модульных ФАПа построят в Тобольском районе
17:56 04.09.20255 сентября - события дня
17:45 04.09.2025На проспекте Чаркова в Тобольске завершили работы по ливневой канализации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора