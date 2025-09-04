Тюменцев познакомят с китайскими фильмами в киноклубе ТГИК

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Киноклуб ТГИК открывает 24-й сезон работы с программы-лектория "Три лица китайского кино" 5 сентября. В этом сезоне тюменцев познакомят с фильмами Хо Йим, Кун Хао Чен и Тянь Чжуанчжуан. Показ ещё двух лент приурочены к юбилею Цзя Чжанкэ, которому 24 мая исполнилось 55 лет.

Любителей кино ждут по пятницам — 5 сентября, 12 сентября, 19 сентября и 3 октября — в 17 часов 30 минут. Встречи пройдут в концертном зале Тюменского института культуры по ул. Республики, 2. Зрители посмотрят фильмы "Клубится багровая пыль", "Вор-карманник" и другие.

Подробнее о фильмах можно посмотреть в Telegram-канале.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+