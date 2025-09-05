  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
Три крупных события ждут креативных предпринимателей Тюмени в октябре

Общество, 19:28 05 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три крупных федеральных и международных события в сфере креативных индустрий состоятся в Тюмени с 3 по 12 октября.

Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет 3 и 4 октября. Масштабная бизнес-площадка в сфере креативных индустрий объединит более 1500 предпринимателей.

Также на 3-5 октября запланирован VII сезон проекта "Неделя моды. Сибирь". Свои коллекции представят более 50 дизайнеров одежды из разных регионов страны. Пройдет и III финал Всероссийского конкурса модных дизайнеров "Мост в будущее", сообщает инфоцентр регионального правительства.

С 5 по 12 октября пройдут международный кинофестиваль "Ноль плюс" и форум кинопедагогики. Будет представлено более 100 фильмов из 33 стран: анимация, художественное и документальное кино. Оценивать работы будет авторитетное жюри, зрители также смогут проголосовать за лучший фильм.

