Фестиваль "Чистые игры" в Тюмени пройдет в трех локациях

Общество, 17:36 08 сентября 2025

Фестиваль "Чистые игры" пройдет в Тюмени 20 сентября. Местами для уборки станут три локации, сообщил глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Команды будут ждать: в районе береговой линии реки Туры на Лесобазе у сквера 30-летия Победы; в парке "Ватутинская роща"; у береговой линии реки Туры у Вознесенской набережной.

"Это не обычная уборка, а настоящая игра, полная азарта, драйва и командного духа. Участники делятся на команды по четыре человека (родственники, друзья или коллеги) и соревнуются в сборе мусора, попутно приобретая полезные навыки обращения с отходами и повышая свою экологическую грамотность. Хотите погрузиться в экологически чистый мир, весело провести время и оставить след в истории родного города? Тогда спешите зарегистрироваться и принять участие в фестивале, который подарит массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений!" - пообещал Афанасьев.

Регистрация команд для участия в "Чистых играх" уже открыта.

# Максим Афанасьев , Чистые игры

