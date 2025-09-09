Жительницу Ишима отметили за поддержку участников СВО

Жительницу Ишима Любовь Иванову отметили Благодарственным письмом Тюменской облдумы за поддержку участников СВО

Депутаты облдумы Андрей Артюхов, Юрий Баранчук, Алексей Салмин и заместитель начальника СвЖД Анатолий Коротаев навестили в Ишиме активисток волонтерского движения "Своих не бросаем".

"Вот уже два года Любовь Андреевна трудится в пошивочном цеху. Изготовление костюмов и спальников ей дается легко, поскольку за плечами — внушительный опыт работы на швейной фабрике и в ателье", - рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

"Вместе трудимся во имя Родины, ради ребят наших, детей, мужей. Им очень нужна наша поддержка. А нам всем нужна Победа!", — поделилась Любовь Иванова.