Детский сад после ремонта открыли в селе Тюменского округа

Общество, 10:42 09 сентября 2025

из Telegram-канала главы Тюменского округа Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского округа Ольги Зиминой

Детский сад "Улыбка" после ремонта открыли в с. Чикча Тюменского округа. Обновление продолжалось год, в это время воспитанники занимались в других дошкольных учреждениях округа, рассказала глава муниципального образования Ольга Зимина в своем Telegram-канале.

"Для детей создано не просто уютное, но и максимально безопасное и современное пространство, рассчитанное на 70 воспитанников: просторные комнаты с новой мебелью для активных игр и сна, залы для занятий танцами и физкультурой. Закуплено новое технологическое оборудование на кухню, обновились места для прогулок, появилась спортивная площадка для игры в мини-футбол, отдельный агроуголок с тепличкой и грядками", - рассказала Ольга Зимина.

из Telegram-канала главы Тюменского округа Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского округа Ольги Зиминой

Она отметила, что в детском саду открылась первая в округе группа "Орлят-дошколят".

# детский сад , Ольга Зимина , ремонт

