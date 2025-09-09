  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северный

Десять новых серий "Чебурашки" покажут этой осенью

Общество, 11:48 09 сентября 2025

фото Союзмультфильма

Мультсериал из 10 серий "Чебурашка" готов выйти на телеэкран, сообщает Минкультуры.

Проект, созданный при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, выполнен в технике 3D-анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. Художники-постановщики нового "Чебурашки" консультировались с создателями кукольных мультфильмов, чтобы максимально достоверно передать пластику, сообщает пресс-служба Минкультуры.

"Мир милей от милоты и добрей от доброты!" — девиз Чебурашки и Крокодила Гены в новом мультсериале. Они открывают "Бюро добрых дел", чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Им противостоит Шапокляк, которая создает "Бюро недобрых дел".

фото Союзмультфильма

Фоном сюжета стал небольшой городок, напоминающий город из классической вселенной фильмов Романа Качанова, но с добавлением объектов современной инфраструктуры.

фото Союзмультфильма фото Союзмультфильма ﻿

Сериал разработан под руководством креативного директора "Союзмультфильма" Марии Савиных и арт-директора студии Юлии Евдокимовой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кино , Минкультуры , сериал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 09.09.2025Тюменцам рассказали, как мошенники убеждают жертву связаться с лжеучастковым
12:21 09.09.2025ТюмГУ получил поддержку на развитие гонок дронов
12:10 09.09.2025Тобольск принимает этап чемпионата профмастерства среди нефтехимиков
11:59 09.09.2025С тюменскими практиками ранней помощи детям знакомятся специалисты из шести регионов России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора