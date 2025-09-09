Десять новых серий "Чебурашки" покажут этой осенью

фото Союзмультфильма фото Союзмультфильма

Мультсериал из 10 серий "Чебурашка" готов выйти на телеэкран, сообщает Минкультуры.

Проект, созданный при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, выполнен в технике 3D-анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. Художники-постановщики нового "Чебурашки" консультировались с создателями кукольных мультфильмов, чтобы максимально достоверно передать пластику, сообщает пресс-служба Минкультуры.

"Мир милей от милоты и добрей от доброты!" — девиз Чебурашки и Крокодила Гены в новом мультсериале. Они открывают "Бюро добрых дел", чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Им противостоит Шапокляк, которая создает "Бюро недобрых дел".

Фоном сюжета стал небольшой городок, напоминающий город из классической вселенной фильмов Романа Качанова, но с добавлением объектов современной инфраструктуры.

Сериал разработан под руководством креативного директора "Союзмультфильма" Марии Савиных и арт-директора студии Юлии Евдокимовой.