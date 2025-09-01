Жители Тюменской области успевают подать заявки на конкурс "Это у нас семейное"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Подать заявки на конкурс "Это у нас семейное" еще успевают жители Тюменской области. До окончания регистрации осталось пять дней, напоминает организатор проекта президентская платформа "Россия – страна возможностей".

Покупка жилья, путешествия, карьерный рост, создание семьи и встреча с президентом России – вот о чем мечтают участники самого народного проекта. Всего в конкурсе "Это у нас семейное" участвуют сотни тысяч человек со всей страны. Они готовы побороться за главные призы – 60 сертификатов по пять млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Зарегистрироваться и стать частью семейного сообщества можно на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Заполняя анкеты в семейных аккаунтах участники конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей" делятся своими мечтами. О них рассказали уже 71 тыс. человек. Родители чаще мечтают построить дом или приобрести квартиру, бабушки и дедушки – о мире во всем мире, прабабушки и прадедушки хотели бы дожить до 100 лет, а дети мечтают поехать на море, другие близкие родственники – в целом о путешествиях.

В топ-10 заветных желаний вошли приобретение или строительство жилья, путешествия, при этом чаще всего участники конкурса хотели бы поехать на море. На втором месте по популярности – озеро Байкал, на третьем – путешествия по России. В топ-15 мест желаемых визитов вошел детский лагерь "Артек", по числу упоминаний он опередил парк развлечений "Диснейленд". Самая распространенная мечта – о покупке или строительстве своего дома.

Напомним, подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе команды обязательно должен быть участник от пяти до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 тыс. 250 человек из 102 тыс. 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.