  • 10 сентября 202510.09.2025среда
  • USD83,2425
    EUR98,0336
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северный

Жители Тюменской области успевают подать заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Общество, 20:09 09 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Подать заявки на конкурс "Это у нас семейное" еще успевают жители Тюменской области. До окончания регистрации осталось пять дней, напоминает организатор проекта президентская платформа "Россия – страна возможностей".

Покупка жилья, путешествия, карьерный рост, создание семьи и встреча с президентом России – вот о чем мечтают участники самого народного проекта. Всего в конкурсе "Это у нас семейное" участвуют сотни тысяч человек со всей страны. Они готовы побороться за главные призы – 60 сертификатов по пять млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Зарегистрироваться и стать частью семейного сообщества можно на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Заполняя анкеты в семейных аккаунтах участники конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей" делятся своими мечтами. О них рассказали уже 71 тыс. человек. Родители чаще мечтают построить дом или приобрести квартиру, бабушки и дедушки – о мире во всем мире, прабабушки и прадедушки хотели бы дожить до 100 лет, а дети мечтают поехать на море, другие близкие родственники – в целом о путешествиях.

В топ-10 заветных желаний вошли приобретение или строительство жилья, путешествия, при этом чаще всего участники конкурса хотели бы поехать на море. На втором месте по популярности – озеро Байкал, на третьем – путешествия по России. В топ-15 мест желаемых визитов вошел детский лагерь "Артек", по числу упоминаний он опередил парк развлечений "Диснейленд". Самая распространенная мечта – о покупке или строительстве своего дома.

Напомним, подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе команды обязательно должен быть участник от пяти до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 тыс. 250 человек из 102 тыс. 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россия - страна возможностей , семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:18 09.09.2025В Ишиме подготовили системы теплоснабжения домов к сезону
20:09 09.09.2025Жители Тюменской области успевают подать заявки на конкурс "Это у нас семейное"
19:30 09.09.2025Каталог "Сибирский махровый ковер" презентовали в Тюмени
19:21 09.09.2025По обращениям тюменцев на остановках разместят таблички с расписанием машрутов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора