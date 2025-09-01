Победителей "Диктанта Победы" наградили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырех участников международной патриотической акции "Диктант Победы" определили в Тюменской области. Они получили заслуженные награды на торжественной церемонии в Штабе общественной поддержки, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Среди победителей — три школьника и один педагог: Тельманова Анастасия, Белокурова Полина, Щербинин Максим, Маколова Светлана (учитель).

"Некоторые вопросы оказались лёгкими, однако на ответы по другим приходилось тратить значительное время, особенно на темы, связанные с фильмами и литературными произведениями о Великой Отечественной войне. Это создавало определённые трудности, тогда как простые вопросы касались главнокомандующих фронтами и основных событий войны. Конечно, я заранее подготовилась. Я тщательно изучаю этот важный и трагичный период истории нашей страны", — поделилась одна из победительниц.

Победители получили памятные подарки и книги о Великой Отечественной войне. Также были отмечены лучшие региональные организаторы диктанта.

Координатор проекта "Историческая память" в Тюменской области Роман Чуйко вручил победителям заслуженные награды. "В этом году нам удалось организовать больше площадок, что сделало участие в диктанте более доступным. Кроме того, этот год особенный — отмечаем 80-летие Победы и Год защитника Отечества", - отметил он.

Во время акции в Тюменской области работали 193 площадки проведения, участие приняли около 18 тыс. человек. "Диктант Победы" состоялся 25 апреля.