В Тюмени 20 детей проходят обучение в "Особой кухне"

Общество, 17:05 11 сентября 2025

Даниил Савиных

20 детей Тюмени от 7 до 17 лет с ментальными и речевыми нарушениями стали участниками социального проекта "Особая кухня". Авторы - детский центр "Институт уникальных детей" - реализуют идею при грантовой поддержке "Газпром нефти" по программе социальных инвестиций "Родные города".

Занятия направлены на социально-бытовую реабилитацию. Дети учатся готовить, поддерживать порядок на кухне, сервировке стола, а также развивают навыки самостоятельности и работы в команде. Благодаря грантовой поддержке была закуплена современная кухонная техника, утварь, посуда, а также силиконовые перчатки для тех ребят, кто боится прикасаться к холодным или сырым продуктам.

"Инициатива родилась из запроса родителей, которые часто не решаются доверить особенному ребенку простые бытовые дела: налить чай, убрать за собой посуду. Наши воспитанники, действительно, дольше осваивают даже самые простые навыки, но для них это возможность проявить самостоятельность, а для родителей получить дополнительное время отдыха. Поэтому мы даем детям базовые навыки, которые придают уверенности в своих силах всей семье", - рассказала автор проекта "Особая кухня" Мария Белоус.

Даниил Савиных Даниил Савиных Даниил Савиных ﻿

Занятия проходят с учетом индивидуальных особенностей развития юных поваров, среди которых дети с синдромом Дауна, аутизмом и органическими поражениями головного мозга. Ученики разделены на небольшие группы по пять человек, для каждого возраста разработаны специальные визуальные подсказки, где наглядно показан весь процесс приготовления блюд. Руководит процессом социальный педагог-дефектолог и тьютор, что обеспечивает эффективный подход к обучению.

Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической, где дети изучают историю блюд, основы безопасности на кухне и этикет, и практической, где они применяют знания. В программу курса входит приготовление пиццы, блюд из фарша, салатов, супов и кондитерских изделий. На первом уроке учащиеся уже научились делать бутерброды, а также заваривать чай. Всего запланировано 56 занятий, итогом которых станет гастрофест — мероприятие, где юные кулинары самостоятельно приготовят блюда и угостят ими гостей праздника, включая родителей, шеф-поваров и партнеров проекта. Каждый участник в финале получит заслуженный сертификат о прохождении образовательного курса, сообщает пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямала".

"Мы уверены, что настоящая инклюзия начинается с создания возможностей для развития и самореализации каждого ребенка. Этот проект — не просто кулинарные уроки, это мощный инструмент реабилитации, который через освоение бытовых навыков дарит детям уверенность в себе, учит самостоятельности и командной работе. Мы рады, что наша поддержка помогла создать безопасное и современное пространство, где особенные дети могут раскрыть свой потенциал", - подчеркнул заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

Напомним, 13 проектов тюменцев получили гранты от нефтяной компании страны в начале июля 2025 г. Три из них направлены на поддержку детей с ОВЗ. Остальные связаны с культурой, искусством, креативными индустриями, музыкой.

﻿
