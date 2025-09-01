  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
Тюменцев ждут магнитные бури второго и третьего уровней

Общество, 18:54 12 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев ждут магнитные бури второго и третьего уровней 14-16 сентября. Причиной усиления активности стала крупная корональная дыра на Солнце, поток которой направлен к Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН изданию om1.ru.

Специалисты отмечают, что сентябрь демонстрирует нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца уже произошло три магнитные бури, что в 10 раз чаще, чем в августе, когда за месяц зарегистрирована лишь одна буря. Особое внимание ученых привлекает необычно бурная реакция магнитосферы на слабые воздействия.

В ближайшие 1–2 дня прогнозы могут корректироваться по мере поступления новых данных и уточнения расчетов.

