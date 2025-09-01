Тюменцам рассказали, как бороться с сорняками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Растение с мелкими белыми или жёлтыми цветками с трубчатыми лепестками галинсога мелкоцветковая появилась на участках тюменских дачников. Как бороться с таким сорняком рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Шадрина Елена.

"Всходы появляются два раза за сезон, весной и в августе. Часто встречается на картофельных огородах. Сорняк очень живуч, размножается как семенами, так и корневыми отростками, дающие воздушные корни. Скорость роста от всходов до цветения от четырех до шести недель, семена распространяются ветром, и могут дозревать даже на вырванном растении. Плодовитость очень высокая, одно растение даёт до тридцати тысяч семян, которые сохраняются в почве до пяти лет. Вырванная и выброшенная в компост галинсога не гниёт, брошенная на земле, улавливает влагу листьями, и при этом зацветает". - рассказала специалист.

Дачникам советуют сорняк удалять вместе с корневой системой весной. Участок необходимо обрабатывать осенью гербицидами сплошного действия или, если участок не используется, то летом до цветения. Нужно обрабатывать посаженый картофель гербицидами избирательного действия. Опрыскивание проводится до момента, пока высота ботвы картофеля не достигнет 20 см, сообщает "tmn.aif.ru". Тюменцам также советуют провести мульчирование посадок скошенной травой, опилками, соломой слоем не менее 7- 10 см. Все эти меры не сработают, если их не проводить комплексно и регулярно.