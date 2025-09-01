  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
Тюменские семьи приглашают поучаствовать в конкурсе "Это у нас семейное"

Общество, 13:27 13 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи Тюменской области могут подать заявку на конкурс "Это у нас семейное" до 14 сентября. На второй сезон конкурса уже зарегистрировалось 845 семей региона. По словам организаторов, это 2 тыс. 703 заявки, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Принять участие могут команды из трех поколений и четырех и более человек, включая ребенка от 5 до 17 лет. Регистрация доступна на сайте этосемейное.рф. Уже более 70 тыс. участников конкурса рассказали о своих мечтах.

