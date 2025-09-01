  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
Более 130 млрд рублей потратили жители Тюменской области на услуги

Экономика, 13:51 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

130 млрд 170 млн рублей потратили жители Тюменской области на услуги за семь месяцев 2025 г. Это на 5,1 % больше, чем годом ранее. По динамике регион на втором месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области.

С учетом численности населения каждый в среднем платит чуть больше 11 тыс. 430 руб. в месяц за различные услуги, приводит данные Тюменьстата Вслух.ру.

Максимальный объем 2025 г. пришелся на июль — 19 млрд 132,5 млн рублей. Хотя отметка в 19 млрд была преодолена в марте и апреле.

В общем объеме лидируют транспортные услуги, за которые в январе-июле заплатили 25 млрд 23,8 млн рублей.

За коммунальные услуги жители региона отдали 22 млрд 665,8 млн, за жилищные — 8 млрд 152,7 млн рублей.

Общий чек по медицинским услугам составил 14 млрд 819 млн рублей, телекоммуникационным — 12 млрд 627,9 млн рублей, бытовым — 11 млрд 446,2 млн рублей, туристическим — 9 млрд 662,7 млн рублей.

