Госавтоинспекция предупредила тюменских водителей о рисках на осенней дороге

Общество, 19:52 14 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Лужи, мокрые листья, раннее наступление темноты и скользкие от дождя дороги являются рисками на осенних дорогах. Водителей просят проявлять бдительность и быть внимательными, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

"Темное время суток, большая влажность, низкое давление в шинах, опавшая листва, дети, возвращающиеся из школы в темное время суток, а также животные, которые могут внезапно выбежать на дорогу в период гона, все это может стать дополнительными факторами повышения аварийности осенью", - уточнил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Опавшая листва собирает в себе много влаги, что ведет к плохому сцеплению с дорожным полотном. Между шинами и дорожным полотном образуется водяная пленка, которая приводит к эффекту аквапланирования, при этом очень сложно справиться с управлением автомобилем.

Уже сейчас нужно менять стиль вождения на аккуратный и более осторожный, чем летом, учитывая увеличившийся осенью тормозной путь автомобиля на мокром асфальте. В первую очередь, необходимо снижать скорость движения, как в населенных пунктах, так и на трассах. Особенно это важно для новичков и пожилых водителей: для первых в силу отсутствия опыта вождения, у вторых в силу снижения скорости реакции и внимания.

