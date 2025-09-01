Ольга Швецова считает муниципальные выборы самыми важными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Муниципальный депутат — это тот человек, который знает свой округ, до которого избирателям проще всего дотянуться, и тот человек, который сможет оперативно решать конкретные вопросы в конкретном избирательном округе.

Об этом заявила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова, которая пришла выполнить гражданский долг на своем избирательном участке 14 сентября.

"Поэтому я считаю эти выборы самыми важными, несмотря на то, что избирательные кампании в Государственную думу или областную думу всегда проходят более масштабно в отличие от муниципальной", - отметила Ольга Швецова и подчеркнула при этом, что важно участвовать в избирательных кампаниях любого уровня, быть неравнодушным к тому, что происходит на твоей улице, в твоем городе, регионе, стране.

По словам депутата, на ее избирательный округ заявились шесть кандидатов, но на протяжении кампании было видно только одного. "Традиционно смотрю, как кандидаты ведут себя в социальных сетях, как они встречаются с людьми, как они занимаются наружной агитацией и было видно, что доминирует конкретный депутат в моем округе", - рассказала Ольга Швецова.

Мария Тимирязева