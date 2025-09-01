  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер юго-западный

Более 214 тыс. избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках

Политика, 21:26 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

214 тыс. 714 избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках 14 сентября. Явка по данным на 19 час. 30 минут составила 37,78 %. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"По данным на 19 часов 30 минут, это предварительные результаты, 37,78 процентов составила явка в Тюменской области. Проголосовали 214 тысяч 714 избирателей. На допвыборах по городу набрали чуть более 16,1 процентов или шесть тысяч 989 избирателей", - привел данные председатель регизбиркома.

В Ишимском округе избирательные участки посетили 69,65 % или 15 тыс. 240 избирателей.

В Юргинском округе явка избирателей - 63,23 %, проголосовали 5 тыс. 248 человек.

В городе Ишиме проголосовали 57,42 % или 25 тыс. 798 человек.

"Благодарю вас, уважаемые избиратели, за то, что вы выполнили свой гражданский долг и приняли активное участие в формировании представительных органов собственных муниципальных образований", - сказал Игорь Халин.

Он напомнил, что в Тюменской области завершился единый день голосования. В участковых избирательных комиссиях приступили к подсчету голосов избирателей. Процедура эта будет вестись без перерыва до установления итогов и подведения результатов выборов.

По его оценке, один из важных итогов кампании в Тюменской области то, что не было допущено никаких нештатных ситуаций, происшествий. Общественная безопасность обеспечена на высоком уровне.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# единый день голосования , Игорь Халин , явка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:06 14.09.2025Владимир Пискайкин отметил важность прошедших выборов в Тюменской области
21:59 14.09.2025Тамара Казанцева прокомментировала ход голосования на выборах
21:26 14.09.2025Более 214 тыс. избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках
21:01 14.09.2025Ольга Швецова: выборы в Тюменской области прошли в спокойной обстановке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора