Более 214 тыс. избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках
214 тыс. 714 избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках 14 сентября. Явка по данным на 19 час. 30 минут составила 37,78 %. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
"По данным на 19 часов 30 минут, это предварительные результаты, 37,78 процентов составила явка в Тюменской области. Проголосовали 214 тысяч 714 избирателей. На допвыборах по городу набрали чуть более 16,1 процентов или шесть тысяч 989 избирателей", - привел данные председатель регизбиркома.
В Ишимском округе избирательные участки посетили 69,65 % или 15 тыс. 240 избирателей.
В Юргинском округе явка избирателей - 63,23 %, проголосовали 5 тыс. 248 человек.
В городе Ишиме проголосовали 57,42 % или 25 тыс. 798 человек.
"Благодарю вас, уважаемые избиратели, за то, что вы выполнили свой гражданский долг и приняли активное участие в формировании представительных органов собственных муниципальных образований", - сказал Игорь Халин.
Он напомнил, что в Тюменской области завершился единый день голосования. В участковых избирательных комиссиях приступили к подсчету голосов избирателей. Процедура эта будет вестись без перерыва до установления итогов и подведения результатов выборов.
По его оценке, один из важных итогов кампании в Тюменской области то, что не было допущено никаких нештатных ситуаций, происшествий. Общественная безопасность обеспечена на высоком уровне.
Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин