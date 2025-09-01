Более 214 тыс. избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

214 тыс. 714 избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках 14 сентября. Явка по данным на 19 час. 30 минут составила 37,78 %. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"По данным на 19 часов 30 минут, это предварительные результаты, 37,78 процентов составила явка в Тюменской области. Проголосовали 214 тысяч 714 избирателей. На допвыборах по городу набрали чуть более 16,1 процентов или шесть тысяч 989 избирателей", - привел данные председатель регизбиркома.

В Ишимском округе избирательные участки посетили 69,65 % или 15 тыс. 240 избирателей.

В Юргинском округе явка избирателей - 63,23 %, проголосовали 5 тыс. 248 человек.

В городе Ишиме проголосовали 57,42 % или 25 тыс. 798 человек.

"Благодарю вас, уважаемые избиратели, за то, что вы выполнили свой гражданский долг и приняли активное участие в формировании представительных органов собственных муниципальных образований", - сказал Игорь Халин.

Он напомнил, что в Тюменской области завершился единый день голосования. В участковых избирательных комиссиях приступили к подсчету голосов избирателей. Процедура эта будет вестись без перерыва до установления итогов и подведения результатов выборов.

По его оценке, один из важных итогов кампании в Тюменской области то, что не было допущено никаких нештатных ситуаций, происшествий. Общественная безопасность обеспечена на высоком уровне.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин