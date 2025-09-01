С премии правительства РФ в области медицины НДФЛ удерживать не будут

Премия правительства РФ в области медицинской науки включена в перечень премий, лауреаты которых не уплачивают с полученного вознаграждения налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 %.

Правительственная премия в области медицинской науки была утверждена в декабре 2024 года и в 2025 году будет вручаться впервые. Её размер составит 1 млн рублей.

"Награда будет вручаться отечественным учёным за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решёнными вопросами медицины. Лауреатами станут учёные, добившиеся успехов в трёх направлениях: в сфере превентивной и персонализированной медицины, нейротехнологиях, включая когнитивные, а также биомедицинских технологиях. Соответствующие научные и технологические решения должны применяться на практике не менее года", - рассказали в кабинете министров.