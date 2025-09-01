В Тюменской области пройдет второй этап кампании "Продвижение безопасности"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап социальной кампании "Продвижение безопасности" пройдет в Тюменской области осенью 2025 года. Планируется охватить не менее 1 тыс. 800 детей и 600 студентов.

Тысячи жителей региона уже приняли участие в первом этапе всероссийской социальной кампании "Продвижение безопасности". Кампания проводится в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и направлена на предотвращение ДТП, повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения.

С начала июня по август в Тюменской области прошёл цикл масштабных информационно-просветительских мероприятий: акции на автозаправочных станциях для водителей, интерактивные игры и бинго в парках и общественных пространствах, тренинги и лекции для учащихся автошкол.

"Однако статистика по-прежнему тревожна. С начала года в Тюменской области произошло более 170 ДТП с участием детей, в которых пострадали свыше 180 несовершеннолетних, четверо — погибли. Почти треть аварий пришлась на пешеходные переходы, а в каждом втором случае в тёмное время суток дети не имели светоотражающих элементов. Эти факты полностью подтверждают актуальность кампании", - сообщили организаторы.

Задача кампании "Продвижение безопасности" не только в обучении, но и в формировании тренда на осознанное, культурное и безопасное поведение на дороге.